CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Abend mit Abschlägen

11.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von CrowdStrike gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die CrowdStrike-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 553,87 USD.

Die CrowdStrike-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 553,87 USD. Zwischenzeitlich weitete die CrowdStrike-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 551,40 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 555,22 USD. Bisher wurden heute 166.296 CrowdStrike-Aktien gehandelt.

Am 10.11.2025 markierte das Papier bei 558,96 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der CrowdStrike-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 298,27 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CrowdStrike-Aktie 46,15 Prozent sinken.

Für CrowdStrike-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 27.08.2025 legte CrowdStrike die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,31 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,19 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,17 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 963,87 Mio. USD in den Büchern standen.

CrowdStrike dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 02.12.2025 präsentieren. CrowdStrike dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 01.12.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass CrowdStrike im Jahr 2026 3,67 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CrowdStrike-Aktie

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

Nachrichten zu CrowdStrike

DatumMeistgelesen
Analysen zu CrowdStrike

DatumRatingAnalyst
19.07.2019CrowdStrike A OverweightBarclays Capital
19.07.2019CrowdStrike A BuyNeedham & Company, LLC
08.07.2019CrowdStrike A OutperformOppenheimer & Co. Inc.
08.07.2019CrowdStrike A OverweightBarclays Capital
08.07.2019CrowdStrike A BuyNeedham & Company, LLC
