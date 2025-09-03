CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health verteuert sich am Donnerstagabend

Kursentwicklung

Die Aktie von CVS Health gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 73,43 USD zu.

Im New York-Handel gewannen die CVS Health-Papiere um 20:08 Uhr 0,2 Prozent. Bei 73,89 USD erreichte die CVS Health-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 73,42 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 253.061 CVS Health-Aktien umgesetzt.

Am 03.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 74,52 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CVS Health-Aktie derzeit noch 1,48 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 43,58 USD. Dieser Wert wurde am 24.12.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CVS Health-Aktie 68,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für CVS Health-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,66 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,64 USD belaufen.

Am 31.07.2025 lud CVS Health zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 98,94 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 91,32 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen.

Experten taxieren den CVS Health-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,34 USD je Aktie.

