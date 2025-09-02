DAX23.579 +0,4%ESt505.323 +0,6%Top 10 Crypto15,74 -0,6%Dow45.194 -0,2%Nas21.506 +1,1%Bitcoin95.507 -0,1%Euro1,1676 +0,3%Öl67,70 -2,0%Gold3.563 +0,8%
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Mittwochnachmittag leichter

03.09.25 16:10 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von D-Wave Quantum. Die D-Wave Quantum-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 15,73 USD abwärts.

Die D-Wave Quantum-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 15,73 USD abwärts. In der Spitze fiel die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 15,53 USD. Mit einem Wert von 15,83 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 471.448 D-Wave Quantum-Aktien.

Bei einem Wert von 20,56 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.07.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die D-Wave Quantum-Aktie 30,71 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,80 USD am 10.09.2024. Der aktuelle Kurs der D-Wave Quantum-Aktie ist somit 94,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

D-Wave Quantum ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,55 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 3,10 Mio. USD gegenüber 2,18 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte D-Wave Quantum Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

In der D-Wave Quantum-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,230 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

