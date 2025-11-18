D-Wave Quantum Aktie News: Anleger schicken D-Wave Quantum am Dienstagabend auf rotes Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die D-Wave Quantum-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 22,77 USD.

Um 20:08 Uhr fiel die D-Wave Quantum-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 22,77 USD ab. In der Spitze fiel die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 21,88 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,27 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.287.247 D-Wave Quantum-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 46,75 USD erreichte der Titel am 16.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 105,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,42 USD. Dieser Wert wurde am 19.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 93,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte D-Wave Quantum am 06.11.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,41 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 100,00 Prozent auf 3,74 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,87 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von D-Wave Quantum wird am 10.04.2026 gerechnet.

In der D-Wave Quantum-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,209 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

