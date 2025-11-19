DAX23.163 -0,1%Est505.542 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,85 -7,5%Nas22.465 +0,1%Bitcoin77.164 -3,7%Euro1,1526 -0,5%Öl63,52 -2,0%Gold4.071 +0,1%
D-Wave Quantum im Fokus

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum legt am Abend zu

19.11.25 20:23 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von D-Wave Quantum. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 23,23 USD zu.

Das Papier von D-Wave Quantum konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,3 Prozent auf 23,23 USD. Bei 24,43 USD erreichte die D-Wave Quantum-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,04 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.492.580 D-Wave Quantum-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 46,75 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die D-Wave Quantum-Aktie derzeit noch 101,25 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 1,45 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.11.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 93,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der D-Wave Quantum-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte D-Wave Quantum am 06.11.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,41 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,11 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 100,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,74 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,87 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.04.2026 veröffentlicht.

Laut Analysten dürfte D-Wave Quantum im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,209 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

