D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum macht am Nachmittag Boden gut

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von D-Wave Quantum. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 4,6 Prozent auf 23,99 USD zu.

Die D-Wave Quantum-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,6 Prozent auf 23,99 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die D-Wave Quantum-Aktie bei 24,04 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,04 USD. Bisher wurden heute 534.973 D-Wave Quantum-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.10.2025 bei 46,75 USD. Der aktuelle Kurs der D-Wave Quantum-Aktie ist somit 94,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 20.11.2024 auf bis zu 1,45 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der D-Wave Quantum-Aktie liegt somit 1.560,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 06.11.2025 hat D-Wave Quantum die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,41 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 100,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,74 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 1,87 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte D-Wave Quantum am 10.04.2026 präsentieren.

Laut Analysten dürfte D-Wave Quantum im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,209 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie

D-Wave-Aktie mit Mini-Erholung Deadline am 19. November hält den Druck aber aufrecht

Quanten-KI: Das enorme Potenzial von Quantencomputern und künstlicher Intelligenz

D-Wave Quantum-Aktie bleibt weiter unter Druck nach Aktienverkauf durch CEO