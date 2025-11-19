DAX23.231 +0,2%Est505.558 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,19 -4,8%Nas22.551 +0,5%Bitcoin77.778 -3,0%Euro1,1542 -0,3%Öl63,43 -2,1%Gold4.078 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens 723610 Lufthansa 823212 SAP 716460 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX stabilisiert sich -- Wall Street uneins -- Mercedes-Benz, Siemens Energy, Rheinmetall, TKMS, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Vermögenswirksame Leistungen: Dieses Geld-Geschenk bringt Ihnen bis zu 425.000 Euro Vermögenswirksame Leistungen: Dieses Geld-Geschenk bringt Ihnen bis zu 425.000 Euro
Tesla-Aktie im Blick: Musk mit neuen Plänen für vollautonome Robotaxis - Kritik an Waymos Sensorstrategie Tesla-Aktie im Blick: Musk mit neuen Plänen für vollautonome Robotaxis - Kritik an Waymos Sensorstrategie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
Kursverlauf

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum macht am Nachmittag Boden gut

19.11.25 16:08 Uhr
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum macht am Nachmittag Boden gut

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von D-Wave Quantum. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 4,6 Prozent auf 23,99 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
D-Wave Quantum
20,80 EUR 1,33 EUR 6,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die D-Wave Quantum-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,6 Prozent auf 23,99 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die D-Wave Quantum-Aktie bei 24,04 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,04 USD. Bisher wurden heute 534.973 D-Wave Quantum-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.10.2025 bei 46,75 USD. Der aktuelle Kurs der D-Wave Quantum-Aktie ist somit 94,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 20.11.2024 auf bis zu 1,45 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der D-Wave Quantum-Aktie liegt somit 1.560,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 06.11.2025 hat D-Wave Quantum die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,41 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 100,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,74 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 1,87 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte D-Wave Quantum am 10.04.2026 präsentieren.

Laut Analysten dürfte D-Wave Quantum im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,209 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie

D-Wave-Aktie mit Mini-Erholung Deadline am 19. November hält den Druck aber aufrecht

Quanten-KI: Das enorme Potenzial von Quantencomputern und künstlicher Intelligenz

D-Wave Quantum-Aktie bleibt weiter unter Druck nach Aktienverkauf durch CEO

In eigener Sache

Übrigens: D-Wave Quantum und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf D-Wave Quantum

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf D-Wave Quantum

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: T. Schneider / shutterstock.com

Nachrichten zu D-Wave Quantum

DatumMeistgelesen
Wer­bung