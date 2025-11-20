DAX23.279 +0,5%Est505.570 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,43 -8,2%Nas22.207 -1,6%Bitcoin74.998 -5,3%Euro1,1535 -0,1%Öl63,34 -0,5%Gold4.080 ±0,0%
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum bricht am Donnerstagabend ein

20.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von D-Wave Quantum gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 9,1 Prozent auf 21,30 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
D-Wave Quantum
17,97 EUR -2,77 EUR -13,36%
Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 9,1 Prozent auf 21,30 USD. Das Tagestief markierte die D-Wave Quantum-Aktie bei 21,15 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,93 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 3.067.136 D-Wave Quantum-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 46,75 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 119,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 1,53 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die D-Wave Quantum-Aktie damit 1.292,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 06.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 3,74 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,87 Mio. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte D-Wave Quantum am 10.04.2026 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,209 USD je D-Wave Quantum-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

