D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum gibt am Dienstagnachmittag nach

Kursentwicklung

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die D-Wave Quantum-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Minus bei 22,38 USD.

Die D-Wave Quantum-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 22,38 USD. Das Tagestief markierte die D-Wave Quantum-Aktie bei 22,27 USD. Bei 22,27 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten D-Wave Quantum-Aktien beläuft sich auf 772.147 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 46,75 USD. Dieser Kurs wurde am 16.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 108,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,42 USD. Dieser Wert wurde am 19.11.2024 erreicht. Mit Abgaben von 93,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte D-Wave Quantum am 06.11.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,41 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte D-Wave Quantum -0,11 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 3,74 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte D-Wave Quantum 1,87 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 10.04.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass D-Wave Quantum einen Verlust von -0,209 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

