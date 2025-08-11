D-Wave Quantum Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von D-Wave Quantum

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die D-Wave Quantum-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 17,07 USD ab.

Die D-Wave Quantum-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 17,07 USD. Die D-Wave Quantum-Aktie gab in der Spitze bis auf 17,00 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 17,47 USD. Bisher wurden via New York 619.067 D-Wave Quantum-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.07.2025 bei 20,56 USD. Mit einem Zuwachs von 20,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 0,80 USD fiel das Papier am 10.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die D-Wave Quantum-Aktie derzeit noch 95,31 Prozent Luft nach unten.

Am 07.08.2025 hat D-Wave Quantum die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -0,55 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,10 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 42,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,10 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 2,18 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte D-Wave Quantum Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,230 USD je D-Wave Quantum-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie

D-Wave Quantum-Aktie gibt nach: D-Wave weitet Verluste aus - Umsatzsprung

Ausblick: D-Wave Quantum stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

D-Wave Quantum Aktie schießt hoch: Quanten-Durchbruch treibt Kurs weiter an