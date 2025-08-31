Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag mit Kursabschlägen

So entwickelt sich Daimler Truck

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Daimler Truck gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 39,70 EUR abwärts.

Das Papier von Daimler Truck gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 39,70 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Daimler Truck-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 39,63 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 40,36 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 83.266 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,33 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,18 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 29,61 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,69 EUR, nach 1,90 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 44,25 EUR für die Daimler Truck-Aktie.

Am 31.07.2025 hat Daimler Truck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,39 Prozent auf 11,67 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 06.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,63 EUR je Daimler Truck-Aktie.

