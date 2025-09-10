Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck wird am Donnerstagvormittag ausgebremst

So bewegt sich Daimler Truck

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 37,36 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 37,36 EUR. Im Tief verlor die Daimler Truck-Aktie bis auf 37,34 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 37,47 EUR. Zuletzt wechselten 13.871 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 45,33 EUR. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 21,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,61 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Daimler Truck-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,90 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,69 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 44,25 EUR.

Am 31.07.2025 legte Daimler Truck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,36 EUR gegenüber 0,93 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Daimler Truck mit einem Umsatz von insgesamt 11,67 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,39 Prozent verringert.

Daimler Truck dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 07.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,62 EUR je Aktie belaufen.

