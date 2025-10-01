ANALYSE-FLASH: RBC belässt Daimler Truck auf 'Outperform' - Ziel 42 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Outperform" belassen. Aufgrund des anhaltend schwachen nordamerikanischen Lkw-Marktes habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für den deutschen Lastwagen-Hersteller der Jahre 2025 und 2026 um durchschnittlich 7 Prozent reduziert, schrieb Nick Housden in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Dagegen sei die Nachfrage in Europa solide und dürfte im kommenden Jahr noch anziehen./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 17:33 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 00:45 / EDT
