Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittwochvormittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Daimler Truck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 35,06 EUR nach oben.
Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Daimler Truck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 35,06 EUR. Die Daimler Truck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 35,22 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 34,79 EUR. Der Tagesumsatz der Daimler Truck-Aktie belief sich zuletzt auf 62.211 Aktien.
Bei 45,33 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 29,29 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 30,78 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 12,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem Daimler Truck seine Aktionäre 2024 mit 1,90 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,68 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Daimler Truck-Aktie im Durchschnitt mit 44,00 EUR.
Am 31.07.2025 hat Daimler Truck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Daimler Truck 11,67 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 13,33 Mrd. EUR umgesetzt worden.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Daimler Truck wird am 07.11.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 06.11.2026 dürfte Daimler Truck die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Daimler Truck ein EPS in Höhe von 3,58 EUR in den Büchern stehen haben wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:36
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|08:26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.2025
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.2025
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|08:26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.2025
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.2025
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.2025
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.2025
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.2025
|Daimler Truck Halten
|DZ BANK
|01.08.2025
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|15.07.2025
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|09.07.2025
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|13.06.2025
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|09:36
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|30.09.2025
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|26.09.2025
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|05.08.2025
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|01.08.2025
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
