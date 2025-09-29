Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Dienstagvormittag in Rot

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 35,52 EUR.

Um 09:07 Uhr fiel die Daimler Truck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 35,52 EUR ab. In der Spitze fiel die Daimler Truck-Aktie bis auf 35,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,49 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 33.273 Daimler Truck-Aktien.

Bei 45,33 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (30,78 EUR). Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 15,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Daimler Truck seine Aktionäre 2024 mit 1,90 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,68 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 44,22 EUR für die Daimler Truck-Aktie aus.

Am 31.07.2025 legte Daimler Truck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,36 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,93 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,39 Prozent auf 11,67 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 07.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 06.11.2026.

In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,58 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

