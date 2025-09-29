Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Dienstagmittag mit Kursabschlägen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 35,46 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,6 Prozent auf 35,46 EUR nach. Im Tief verlor die Daimler Truck-Aktie bis auf 35,37 EUR. Bei 35,49 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 134.466 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 45,33 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 21,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,78 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,20 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Daimler Truck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,90 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,68 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Daimler Truck-Aktie bei 44,22 EUR.

Daimler Truck ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daimler Truck 0,93 EUR je Aktie eingenommen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,39 Prozent auf 11,67 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Daimler Truck am 07.11.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 06.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Daimler Truck-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,58 EUR fest.

