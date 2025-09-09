DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,80 ±-0,0%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.634 +0,3%Euro1,1691 -0,1%Öl67,36 -0,4%Gold3.632 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Klarna A414N7 Apple 865985 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vor schwächerer Eröffnung -- Asiens Märkte mehrheitlich fester - Nikkei auf Rekordhoch -- RENK baut Produktion für steigende Panzer-Nachfrage um -- Iberdrola, Rheinmetall, HENSOLDT, VW im Fokus
Top News
10 wichtige Fakten zum Börsenhandel am Donnerstag - EZB-Zinsentscheid voraus, Nikkei auf Rekordhoch 10 wichtige Fakten zum Börsenhandel am Donnerstag - EZB-Zinsentscheid voraus, Nikkei auf Rekordhoch
Goldpreis: Hochspannung vor US-Inflationsrate und EZB-Sitzung Goldpreis: Hochspannung vor US-Inflationsrate und EZB-Sitzung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Dank Sommerferien

Fraport-Aktie: Frankfurter Flughafen verzeichnet im August Passagierplus

11.09.25 07:40 Uhr
Fraport-Aktie: Mehr Fluggäste - Frankfurter Flughafen steigert Passagierzahlen im August | finanzen.net

Der Frankfurter Flughafen hat im August wegen des Reiseaufkommens in den Sommerferien einen deutlichen Anstieg der Passagierzahlen verzeichnet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fraport AG
72,55 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Rund 6,3 Millionen Menschen reisten im vergangenen Monat über den Rhein-Main-Airport, das war ein Zuwachs von 4,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, wie der Flughafenbetreiber Fraport mitteilte. Die Nachfrage stieg unter anderem nach Flügen in klassische Urlaubsregionen wie Italien, Griechenland, und Frankreich. Auf der Langstrecke profitierten insbesondere Länder im Nahen Osten durch die Wiederaufnahme des Flugverkehrs in diese Region, etwa in den Libanon und nach Israel. Eine sehr starke Nachfrage verzeichneten auch die Urlaubsländer Sri Lanka und Thailand.

Wer­bung

Das Cargo-Volumen stieg im vergangenen Monat um 1,0 Prozent auf 174.388 Tonnen. Die Zahl der Flugbewegungen lag bei 42.946 Starts und Landungen. Das entsprach einem Zuwachs von 6,4 Prozent. Die Summe der Höchststartgewichte erreichte rund 2,6 Millionen Tonnen. Gegenüber dem Vergleichsmonat 2024 war das ein Plus von 2,9 Prozent.

Die internationalen Beteiligungsflughäfen erzielten allesamt Zuwächse. So verzeichneten die 14 griechischen Fraport-Flughäfen insgesamt 6,8 Millionen Fluggäste, das entsprach einem Plus von 4,0 Prozent. Die Passagierzahlen am türkischen Flughafen Antalya stiegen um 3,2 Prozent auf rund 6,0 Millionen. Die brasilianischen Airports in Fortaleza und Porto Alegre begrüßten mit 1,2 Millionen Passagiere fast doppelt so viele wie im Vorjahr, dies war jedoch den massiven Überschwemmungen rund um Porto Alegre im Vorjahresmonat geschuldet. Der dortige Flughafen musste in der Folge für mehrere Monate geschlossen werden.

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fraport

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fraport

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu Fraport AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Fraport AG

DatumRatingAnalyst
04.09.2025Fraport NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.09.2025Fraport HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025Fraport HoldJefferies & Company Inc.
08.08.2025Fraport BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2025Fraport NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Fraport BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.08.2025Fraport OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025Fraport OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Fraport OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.05.2025Fraport KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Fraport NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.09.2025Fraport HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025Fraport HoldJefferies & Company Inc.
08.08.2025Fraport NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025Fraport HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
05.08.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.
29.07.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.
11.07.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.
03.07.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.
13.06.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fraport AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen