Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A verbilligt sich am Abend

Die Aktie von Datadog A gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 197,34 USD.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,2 Prozent auf 197,34 USD. Das Tagestief markierte die Datadog A-Aktie bei 196,15 USD. Mit einem Wert von 198,65 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Datadog A-Aktie belief sich zuletzt auf 573.395 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.11.2025 auf bis zu 201,69 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Datadog A-Aktie derzeit noch 2,21 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 81,70 USD. Der aktuelle Kurs der Datadog A-Aktie ist somit 58,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Datadog A-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Datadog A veröffentlichte am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 28,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 690,02 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 885,65 Mio. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 12.02.2026 erwartet.

Experten taxieren den Datadog A-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,01 USD je Aktie.

