DAX aktuell

Hoffnung im Handelskonflikt: DAX vor starker Eröffnung klar über der 24.000-Punkte-Marke

21.10.25 07:32 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Dienstag an Börse Frankfurt - DAX dürfte sich weiter von der 24.000er Marke absetzen | finanzen.net

Nach dem festen Wochenstart dürfte der deutsche Leitindex auch am Dienstag an seine jüngste Erholung anknüpfen und die runde Marke von 24.000 Punkten klar hinter sich lassen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.258,8 PKT 427,8 PKT 1,80%
Charts|News|Analysen

Am Dienstag tendiert der deutsche Leitindex im vorbörslichen Geschäft kräftig im Plus. Schon zum Start in die neue Woche konnte der DAX die Schwelle von 24.000 Punkten wieder zurückerobern, nachdem er noch am Freitag klar darunter gefallen war.

Rekordhoch noch in der Ferne

Erst am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis war.

Weitere Entspannungssignale aus den USA und Fernost

Neue Zeichen der Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China sorgen am Dienstag erneut für Auftrieb am deutschen Aktienmarkt. Der DAX dürfte damit an seinen starken Wochenauftakt anknüpfen und sich weiter von der Marke von 24.000 Punkten absetzen. Seit seinem Zwischentief am Freitag hat der Leitindex rund 2,5 Prozent gewonnen und dabei sowohl die 21- als auch die 50-Tage-Linie - wichtige Trendindikatoren - nach oben durchbrochen.

Rally in Asien verleiht Rückenwind

Auch die internationalen Vorgaben stimmen positiv: Die US-Börsen legten am Vortag deutlich zu, und in Asien reagierten die Anleger ebenfalls erleichtert auf die Fortschritte im Zollstreit. In Japan kletterte der Nikkei auf ein neues Rekordhoch und steht nun kurz vor der symbolträchtigen 50.000-Punkte-Marke. Politisch richtet sich der Blick nach Tokio, wo mit Sanae Takaichi von der regierenden LDP erstmals eine Frau das Amt der Premierministerin übernehmen könnte. Sie gilt als Befürworterin einer expansiven Fiskalpolitik - ein Signal, das den Märkten zusätzlich Rückenwind verleihen dürfte.

Berichtssaison bleibt wichtiger Faktor

Auch die hierzulande anlaufende Berichtssaison der Unternehmen könnte in der neuen Woche die Kurse stützen. Am Mittwochabend nach Börsenschluss wird der Softwarekonzern SAP über die Geschäfte im abgelaufenen Quartal berichten. Am Donnerstag folgen neben dem Spezialisten für Personalmanagement-Software ATOSS Software der Triebwerkshersteller MTU Aero Engines und der Konsumgüterkonzern Beiersdorf. Der Sportwagenbauer Porsche steht dann am Freitag auf der Agenda.

Der Experte Ortay Gelen von der Vermögensverwaltung Axia Asset Management bleibt skeptisch. "Die Berichtssaison wird sicherlich an der ein oder anderen Stelle für Ernüchterung bei den erwarteten Gewinn- beziehungsweise Umsatzprognosen sorgen." Denn die Dynamik bei Ertrags- und Erlösentwicklung sei derzeit teilweise abseits einer fundamentalen Begründung. "Wir erleben viel Euphorie am Markt, und es wird viel Fantasie in die zukünftige Entwicklung von Unternehmen eingepreist", mahnte der Fachmann.

Zur Beurteilung der derzeitigen Entwicklung an der Börse ist Gelen zufolge der von Rekord zu Rekord eilende Goldpreis ein hilfreicher Indikator. Dieser stelle erfahrungsgemäß eine Art Fieberthermometer der Märkte und der Wirtschaft dar. Die Kursentwicklung deute offenkundig darauf hin, dass sich Anleger weltweit bereits auf einen Börsenrücksetzer vorbereiten würden.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com, Stonel / Shutterstock.com

