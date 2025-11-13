Deutsche Telekom konkretisiert Jahresprognose und plant Rekorddividende

BONN (dpa-AFX) - Die Deutsche Telekom hat im dritten Quartal einmal mehr vom starken Geschäft ihrer US-Tochter T-Mobile US profitiert. Der Umsatz konnte in den Monaten Juli bis September im Vergleich zum Vorjahr zulegen. Die Zuwächse lagen dabei im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Zudem wurde die Jahresprognose erwartungsgemäß konkretisiert. Gebremst wurde das Wachstum bei dem in Euro ausgewiesenen Umsatz jedoch vom schwachen US-Dollar. Die Dividende soll für 2025 von 0,90 Euro auf ein Rekordniveau von 1,00 Euro angehoben werden. Zudem plant das Management für 2026 Aktienrückkäufe in Höhe von bis zu 2 Milliarden Euro.

Wer­bung Wer­bung

Der Konzernumsatz stieg um 1,5 Prozent auf 28,9 Milliarden Euro, wie das im DAX notierte Unternehmen am Donnerstag in Bonn mitteilte. Dabei belastete der schwache US-Dollar. Bereinigt um Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe von Unternehmensteilen lag das Wachstum bei 3,3 Prozent. Bei den Service-Umsätzen lag das organische Wachstum bei 3,6 Prozent.

Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (Ebitda AL) verbesserte sich um 0,2 Prozent auf 11,1 Milliarden Euro an. Organisch lag das Wachstum hier bei 2,9 Prozent./err/stk