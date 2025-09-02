Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag im Minus
Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 29,64 EUR nach.
Um 11:48 Uhr fiel die Deutsche Bank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 29,64 EUR ab. Die Deutsche Bank-Aktie sank bis auf 29,19 EUR. Bei 29,69 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 1.507.778 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.
Bei 32,09 EUR markierte der Titel am 25.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 8,25 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,81 EUR. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 53,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Deutsche Bank-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,00 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,49 EUR aus.
Deutsche Bank veröffentlichte am 24.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,28 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 15,03 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 12,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,90 EUR fest.
Aktien von Deutsche Bank und Siemens Energy neu im EURO STOXX 50, auch Rheinmetall-Aktie im Fokus
Deutsche Bank-Aktie: Deutsche Bank ernennt neue Chefin für das Amerika-Geschäft
Aktienempfehlung Deutsche Bank-Aktie: Morgan Stanley bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
