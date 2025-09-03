DAX23.788 +0,8%ESt505.346 +0,4%Top 10 Crypto15,73 -0,1%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin95.312 -0,5%Euro1,1645 -0,2%Öl67,05 -0,5%Gold3.547 -0,3%
Fokus auf Aktienkurs

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank schiebt sich am Mittag vor

04.09.25 12:05 Uhr
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank schiebt sich am Mittag vor

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 29,88 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
29,86 EUR 0,07 EUR 0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 29,88 EUR zu. Die Deutsche Bank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 30,01 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,84 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 664.343 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 25.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,09 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 7,38 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,81 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 53,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,00 EUR, nach 0,680 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 30,49 EUR.

Am 24.07.2025 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,49 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,28 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15,03 Mrd. EUR – eine Minderung von 12,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 17,23 Mrd. EUR eingefahren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,90 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
02.09.2025Deutsche Bank OverweightMorgan Stanley
27.08.2025Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
25.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
02.09.2025Deutsche Bank OverweightMorgan Stanley
14.08.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
25.07.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Deutsche Bank KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
27.08.2025Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
25.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
24.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
17.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
12.08.2024Deutsche Bank HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
04.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
03.02.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
06.01.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group

