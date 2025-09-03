Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank schiebt sich am Mittag vor
Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 29,88 EUR.
Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 29,88 EUR zu. Die Deutsche Bank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 30,01 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,84 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 664.343 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.
Am 25.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,09 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 7,38 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,81 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 53,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,00 EUR, nach 0,680 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 30,49 EUR.
Am 24.07.2025 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,49 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,28 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15,03 Mrd. EUR – eine Minderung von 12,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 17,23 Mrd. EUR eingefahren.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,90 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.09.2025
|Deutsche Bank Overweight
|Morgan Stanley
|27.08.2025
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.2025
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.2025
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|25.07.2025
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.09.2025
|Deutsche Bank Overweight
|Morgan Stanley
|14.08.2025
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.2025
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|25.07.2025
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.08.2025
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.07.2025
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|24.07.2025
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|17.07.2025
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|12.08.2024
|Deutsche Bank Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.07.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|04.07.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|03.02.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|06.01.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
