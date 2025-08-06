DAX24.222 +1,2%ESt505.334 +1,4%Top 10 Crypto15,91 +3,3%Dow43.980 -0,5%Nas21.288 +0,6%Bitcoin100.347 +1,7%Euro1,1618 -0,3%Öl66,74 -0,3%Gold3.387 +0,5%
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zieht am Nachmittag an

07.08.25 16:08 Uhr
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zieht am Nachmittag an

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Deutsche Bank konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,0 Prozent auf 30,66 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
30,55 EUR 0,78 EUR 2,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Deutsche Bank konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,0 Prozent auf 30,66 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 30,75 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 29,83 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.790.189 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 30,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 0,29 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.08.2024 (12,78 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 58,33 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Deutsche Bank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,680 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,00 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 26,02 EUR aus.

Deutsche Bank ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15,03 Mrd. EUR – eine Minderung von 12,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 17,23 Mrd. EUR eingefahren.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,90 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

