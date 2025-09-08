DAX23.784 -0,1%ESt505.375 +0,2%Top 10 Crypto15,83 +0,2%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin96.227 +1,0%Euro1,1749 -0,1%Öl66,75 +0,8%Gold3.644 +0,2%
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
Aktienkurs aktuell

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag nahe Vortagesschluss

09.09.25 09:24 Uhr
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag nahe Vortagesschluss

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Mit einem Wert von 30,03 EUR bewegte sich die Deutsche Bank-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
30,28 EUR 0,35 EUR 1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Deutsche Bank-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:07 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 30,03 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 30,26 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Bank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 29,96 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 30,21 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 395.670 Deutsche Bank-Aktien.

Bei 32,09 EUR markierte der Titel am 25.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 13,81 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 54,01 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Bank 0,680 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 31,09 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Deutsche Bank ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,77 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,03 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,23 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 3,59 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Aktien von Deutsche Bank, Commerzbank & Co. legen vor Pariser Abstimmung zu

Deutsche Bank-Aktie dennoch fester: 'Sell'-Einstufung von Metzler

Deutsche Bank-Aktie kann Aufwärtstrend nicht halten: Anleger und Analysten optimistisch

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
08:01Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.09.2025Deutsche Bank OverweightMorgan Stanley
27.08.2025Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
