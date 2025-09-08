Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Mittag freundlich

Deutsche Bank im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 31,00 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 31,00 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 31,18 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,02 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.091.018 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 25.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 32,09 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,50 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 13,81 EUR. Mit einem Kursverlust von 55,45 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,680 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,00 EUR je Deutsche Bank-Aktie. Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 31,09 EUR.

Deutsche Bank gewährte am 24.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,28 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15,03 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 17,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,25 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

