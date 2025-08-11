DAX24.049 -0,1%ESt505.336 +0,1%Top 10 Crypto16,59 +1,2%Dow44.451 +1,1%Nas21.577 +0,9%Bitcoin102.387 +0,1%Euro1,1669 +0,5%Öl66,46 -0,4%Gold3.342 -0,1%
Deutsche Bank

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag freundlich

12.08.25 16:09 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 31,25 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 31,25 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 31,40 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,36 EUR. Bisher wurden heute 2.978.355 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.08.2025 bei 31,40 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Bei 13,14 EUR fiel das Papier am 14.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 57,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Deutsche Bank seine Aktionäre 2024 mit 0,680 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,00 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 26,02 EUR angegeben.

Am 24.07.2025 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,49 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,28 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,77 Prozent zurück. Hier wurden 15,03 Mrd. EUR gegenüber 17,23 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,90 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

