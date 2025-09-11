Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Freitagvormittag seitwärts
Die Aktie von Deutsche Bank hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Deutsche Bank-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 31,46 EUR.
Mit einem Kurs von 31,46 EUR zeigte sich die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Im Tageshoch stieg die Deutsche Bank-Aktie bis auf 31,59 EUR. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 31,46 EUR nach. Mit einem Wert von 31,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 134.952 Deutsche Bank-Aktien.
Bei 32,09 EUR markierte der Titel am 25.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 1,99 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.09.2024 bei 14,11 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 55,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,00 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 31,09 EUR.
Am 24.07.2025 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Bank ein EPS von -0,28 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,77 Prozent auf 15,03 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,25 EUR je Aktie belaufen.
Investment-Tipp Deutsche Bank-Aktie: RBC Capital Markets bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Commerzbank-Aktie nach der Rally: JPMorgan stutzt Commerzbank und fokussiert sich auf größten Konkurrenten
Aktien von Deutsche Bank, Commerzbank & Co. legen vor Pariser Abstimmung zu
