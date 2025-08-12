DAX24.221 +0,8%ESt505.390 +1,0%Top 10 Crypto16,93 +2,1%Dow44.714 +0,6%Nas21.713 +0,1%Bitcoin103.704 +0,8%Euro1,1717 +0,4%Öl65,84 -0,4%Gold3.363 +0,5%
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

13.08.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 31,07 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 31,07 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Bank-Aktie sogar auf 31,29 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,01 EUR. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.080.912 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 31,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.08.2025). Mit einem Zuwachs von 1,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.08.2024 (13,14 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 57,70 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Bank 0,680 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 27,94 EUR an.

Am 24.07.2025 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,28 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,03 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 12,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 2,90 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

