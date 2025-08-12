DAX24.218 +0,8%ESt505.379 +0,8%Top 10 Crypto16,72 +0,9%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.243 -0,7%Euro1,1729 +0,5%Öl65,96 -0,2%Gold3.363 +0,5%
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verteuert sich am Mittwochvormittag

13.08.25 09:24 Uhr
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verteuert sich am Mittwochvormittag

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 31,14 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 31,14 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 31,22 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,01 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 169.161 Deutsche Bank-Aktien.

Am 12.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,40 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Bei einem Wert von 13,14 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.08.2024). Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 136,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Deutsche Bank-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,00 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 27,94 EUR an.

Am 24.07.2025 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,49 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank -0,28 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Bank im vergangenen Quartal 15,03 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Bank 17,23 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 2,90 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

