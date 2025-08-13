Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank macht am Nachmittag Boden gut
Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 31,35 EUR zu.
Das Papier von Deutsche Bank konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 31,35 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie legte bis auf 31,37 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 30,93 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.542.661 Deutsche Bank-Aktien.
Bei einem Wert von 31,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.08.2025). Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 0,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,29 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 57,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Deutsche Bank-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,680 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,00 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 28,77 EUR.
Am 24.07.2025 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 EUR gegenüber -0,28 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,77 Prozent auf 15,03 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 17,23 Mrd. EUR umgesetzt.
In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,90 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
