Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag in Grün

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Das Papier von Deutsche Bank legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 31,68 EUR.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 31,68 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 31,79 EUR zu. Mit einem Wert von 31,68 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 226.408 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Bei 31,79 EUR erreichte der Titel am 15.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 0,33 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 13,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.08.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 57,58 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,00 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 28,77 EUR.

Am 24.07.2025 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,49 EUR, nach -0,28 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 17,23 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 15,03 Mrd. EUR.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,90 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

