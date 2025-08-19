Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 31,35 EUR ab.
Um 09:07 Uhr ging es für die Deutsche Bank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 31,35 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Bank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 31,33 EUR aus. Bei 31,34 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 208.648 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 15.08.2025 markierte das Papier bei 31,79 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 1,37 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 13,81 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 55,94 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Zuletzt erhielten Deutsche Bank-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 28,77 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.
Am 24.07.2025 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,28 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,77 Prozent auf 15,03 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2025 2,90 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
