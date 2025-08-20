DAX24.288 +0,1%ESt505.459 -0,2%Top 10 Crypto15,81 -2,4%Dow44.851 -0,2%Nas21.148 -0,1%Bitcoin97.440 -0,6%Euro1,1603 -0,4%Öl67,20 +0,2%Gold3.339 -0,2%
Fokus auf Aktienkurs

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag im Aufwind

21.08.25 16:11 Uhr
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag im Aufwind

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 31,49 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
31,50 EUR 0,17 EUR 0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Deutsche Bank-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 31,49 EUR. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 31,66 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.974.744 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,79 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 0,94 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,81 EUR am 12.09.2024. Mit Abgaben von 56,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Deutsche Bank-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,680 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,00 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 28,77 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 24.07.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,49 EUR gegenüber -0,28 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,77 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15,03 Mrd. EUR im Vergleich zu 17,23 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,90 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

