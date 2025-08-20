DAX24.279 ±0,0%ESt505.464 -0,2%Top 10 Crypto15,90 -1,8%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.795 -0,3%Euro1,1653 ±0,0%Öl67,28 +0,4%Gold3.340 -0,2%
Notierung im Blick

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag freundlich

21.08.25 09:26 Uhr
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag freundlich

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 31,42 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
31,59 EUR 0,26 EUR 0,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Deutsche Bank-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 31,42 EUR. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 31,44 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 167.785 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.08.2025 bei 31,79 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2024 Kursverluste bis auf 13,81 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 56,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Deutsche Bank-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,00 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 28,77 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Am 24.07.2025 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,49 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank -0,28 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,03 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 12,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,90 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

DatumMeistgelesen
mehr Analysen