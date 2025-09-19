Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag im Minus

Deutsche Bank im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 30,69 EUR nach.

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 30,69 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Bank-Aktie bei 30,65 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 30,81 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 269.074 Deutsche Bank-Aktien.

Am 15.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,21 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 24.09.2024 auf bis zu 14,93 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 51,33 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Deutsche Bank-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,680 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,00 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 31,09 EUR.

Am 24.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,49 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank -0,28 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,77 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15,03 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 17,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,90 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

