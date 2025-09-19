DAX23.484 -0,7%ESt505.433 -0,5%Top 10 Crypto15,64 -1,5%Dow46.235 -0,2%Nas22.674 +0,2%Bitcoin96.296 -2,0%Euro1,1765 +0,2%Öl66,24 -0,6%Gold3.720 +1,0%
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag mit Verlusten

22.09.25 16:11 Uhr
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Deutsche Bank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 30,64 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
30,62 EUR -0,23 EUR -0,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr rutschte die Deutsche Bank-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 30,64 EUR ab. Bei 30,31 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 30,81 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 2.410.692 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 15.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 32,21 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 4,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,93 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,680 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,00 EUR je Deutsche Bank-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 31,09 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 24.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,49 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,03 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 12,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,90 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

