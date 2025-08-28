Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Montagvormittag im Minus

So entwickelt sich Deutsche Börse

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Der Deutsche Börse-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 251,00 EUR.

Um 09:05 Uhr fiel die Deutsche Börse-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 251,00 EUR ab. Die Deutsche Börse-Aktie sank bis auf 251,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 251,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Börse-Aktien beläuft sich auf 3.757 Stück.

Am 05.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 294,30 EUR an. Mit einem Zuwachs von 17,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.09.2024 (200,80 EUR). Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 25,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Deutsche Börse-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,24 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 271,63 EUR aus.

Am 17.02.2020 hat Deutsche Börse in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 855,30 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Börse-Aktie in Höhe von 11,13 EUR im Jahr 2025 aus.

