Nach Inflationsdaten: DAX höher -- RENK mit starker Auftragslage -- TUI schlägt Erwartungen -- Canopy Growth, CoreWeave, EVOTEC, Lilium, pbb, Palantir, E.ON, Porsche SE im Fokus
Mercedes-Benz-Aktie schwächer: BNP offenbar an Leasing-Tochter von Mercedes interessiert
E.ON-Aktie steigt: Operativer Gewinn von E.ON steigt - Ziele bestätigt
Deutsche Börse im Blick

Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse präsentiert sich am Mittwochmittag stärker

13.08.25 12:05 Uhr
Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse präsentiert sich am Mittwochmittag stärker

Die Aktie von Deutsche Börse zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Börse-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 253,20 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 255,30 EUR aus. Mit einem Wert von 252,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 54.345 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Bei 294,30 EUR erreichte der Titel am 05.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Börse-Aktie somit 13,97 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 184,35 EUR am 14.08.2024. Abschläge von 27,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,24 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Börse 4,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Börse-Aktie wird bei 271,63 EUR angegeben.

Am 17.02.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,16 EUR gegenüber 1,16 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 855,30 Mio. EUR gelegen.

In der Deutsche Börse-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 11,13 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

