Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verteidigt am Montagvormittag Vortagesniveau

Die Aktie von Deutsche Börse zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Deutsche Börse-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 256,30 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:05 Uhr bei der Deutsche Börse-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 256,30 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 256,70 EUR. In der Spitze fiel die Deutsche Börse-Aktie bis auf 255,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 255,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.500 Deutsche Börse-Aktien.

Am 05.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 294,30 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Kursplus von 14,83 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 17.08.2024 auf bis zu 191,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Deutsche Börse-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,24 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 271,63 EUR für die Deutsche Börse-Aktie.

Deutsche Börse ließ sich am 17.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 855,30 Mio. EUR gelegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 11,13 EUR je Aktie in den Deutsche Börse-Büchern.

