Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittag billiger

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 254,40 EUR ab.

Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 254,40 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie gab in der Spitze bis auf 253,10 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 255,60 EUR. Zuletzt wechselten 34.028 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Bei 294,30 EUR erreichte der Titel am 05.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 20.08.2024 auf bis zu 193,35 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 24,00 Prozent würde die Deutsche Börse-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 4,00 EUR an Deutsche Börse-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,24 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 271,63 EUR.

Am 17.02.2020 lud Deutsche Börse zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,16 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 855,30 Mio. EUR gegenüber 855,30 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 11,13 EUR je Aktie belaufen.

