Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tendiert am Dienstagnachmittag tiefer

19.08.25 16:09 Uhr
Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tendiert am Dienstagnachmittag tiefer

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 254,90 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 254,90 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Börse-Aktie bis auf 253,10 EUR. Bei 255,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 72.194 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 294,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.05.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.08.2024 bei 193,35 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Deutsche Börse-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,24 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 271,63 EUR.

Am 17.02.2020 äußerte sich Deutsche Börse zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 855,30 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

In der Deutsche Börse-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 11,13 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

