Aktienkurs im Fokus

Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag mit Verlusten

19.08.25 09:25 Uhr
Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Das Papier von Deutsche Börse befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 255,20 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
255,30 EUR -0,80 EUR -0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Deutsche Börse-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,2 Prozent auf 255,20 EUR ab. Das Tagestief markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 255,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 255,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.415 Deutsche Börse-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 294,30 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,32 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.08.2024 bei 193,35 EUR. Abschläge von 24,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,24 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 271,63 EUR an.

Deutsche Börse ließ sich am 17.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,16 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 855,30 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 11,13 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

DAX 40-Papier Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor 10 Jahren abgeworfen

Was bedeuten die Punkte? Der DAX und seine Entstehungsgeschichte

DAX 40-Papier Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor 5 Jahren eingefahren

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

mehr Analysen