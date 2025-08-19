Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittag freundlich

Kursentwicklung

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Deutsche Börse-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 257,00 EUR nach oben.

Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 257,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 257,30 EUR. Bei 254,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 30.532 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Am 05.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 294,30 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,51 Prozent hinzugewinnen. Bei 195,00 EUR fiel das Papier am 22.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Deutsche Börse-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,24 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 271,63 EUR je Deutsche Börse-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Börse am 17.02.2020. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,16 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 855,30 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Börse-Gewinn in Höhe von 11,13 EUR je Aktie aus.

