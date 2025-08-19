Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Deutsche Börse. Das Papier von Deutsche Börse legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 255,30 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Börse zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 255,30 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 255,80 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 254,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Börse-Aktien beläuft sich auf 4.835 Stück.

Am 05.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 294,30 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 15,28 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 22.08.2024 auf bis zu 195,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Verlust von 23,62 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,24 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 271,63 EUR an.

Deutsche Börse ließ sich am 17.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 855,30 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Börse-Gewinn in Höhe von 11,13 EUR je Aktie aus.

