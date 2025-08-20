Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse büßt am Nachmittag ein

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 257,20 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 257,20 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 256,10 EUR. Mit einem Wert von 259,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 50.617 Deutsche Börse-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 294,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.05.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 12,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 195,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,18 Prozent.

Deutsche Börse-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,24 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 271,63 EUR.

Am 17.02.2020 äußerte sich Deutsche Börse zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,16 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Börse einen Gewinn von 11,13 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

