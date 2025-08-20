DAX24.288 +0,1%ESt505.466 -0,1%Top 10 Crypto15,90 -1,8%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.795 -0,3%Euro1,1653 ±0,0%Öl67,30 +0,4%Gold3.340 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Notenbankertreffen in Jackson Hole: DAX stabil -- Asiens Börsen tiefer -- Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an -- Volatus steigert Umsatz und senkt Verluste
Top News
Palantir-Aktie markiert längste Verlustserie seit April 2024 - zur Freude von Shortsellern Palantir-Aktie markiert längste Verlustserie seit April 2024 - zur Freude von Shortsellern
DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor 10 Jahren eingebracht DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor 10 Jahren eingebracht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gratis-Aktie + 25 € + Top 10 Crypto ETP geschenkt. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Blick auf Aktienkurs

Deutsche Börse Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Deutsche Börse

21.08.25 09:26 Uhr
Deutsche Börse Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Deutsche Börse

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 259,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
258,70 EUR -1,30 EUR -0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr fiel die Deutsche Börse-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 259,50 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Börse-Aktie ging bis auf 259,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 259,80 EUR. Von der Deutsche Börse-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.017 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.05.2025 bei 294,30 EUR. Gewinne von 13,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 195,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Deutsche Börse-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,24 EUR aus. Analysten bewerten die Deutsche Börse-Aktie im Durchschnitt mit 271,63 EUR.

Am 17.02.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 EUR gegenüber 1,16 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 855,30 Mio. EUR umgesetzt worden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,13 EUR je Deutsche Börse-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Kann die Lufthansa-Aktie auf eine DAX-Rückkehr bei September-Überprüfung hoffen?

DAX 40-Papier Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor 10 Jahren abgeworfen

Was bedeuten die Punkte? Der DAX und seine Entstehungsgeschichte

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Börse

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Deutsche Börse AG

DatumRatingAnalyst
29.07.2025Deutsche Börse NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025Deutsche Börse HoldWarburg Research
25.07.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
25.07.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025Deutsche Börse HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
25.07.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
25.07.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
11.07.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
01.07.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
07.05.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
29.07.2025Deutsche Börse NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025Deutsche Börse HoldWarburg Research
25.07.2025Deutsche Börse HoldJefferies & Company Inc.
25.07.2025Deutsche Börse NeutralUBS AG
24.07.2025Deutsche Börse NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
15.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
24.02.2020Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.12.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Börse AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen