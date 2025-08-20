Deutsche Börse Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Deutsche Börse

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 259,50 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Deutsche Börse-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 259,50 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Börse-Aktie ging bis auf 259,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 259,80 EUR. Von der Deutsche Börse-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.017 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.05.2025 bei 294,30 EUR. Gewinne von 13,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 195,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Deutsche Börse-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,24 EUR aus. Analysten bewerten die Deutsche Börse-Aktie im Durchschnitt mit 271,63 EUR.

Am 17.02.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 EUR gegenüber 1,16 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 855,30 Mio. EUR umgesetzt worden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,13 EUR je Deutsche Börse-Aktie belaufen.

