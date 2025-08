Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge

Deutsche Telekom im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Kaum Ausschläge verzeichnete die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 31,50 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der Deutsche Telekom-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 31,50 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 31,51 EUR aus. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bisher bei 31,11 EUR. Bei 31,31 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 669.877 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 03.03.2025 auf bis zu 35,91 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 14,00 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,47 EUR. Dieser Wert wurde am 07.08.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 25,49 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Deutsche Telekom-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,02 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 39,73 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie.

Deutsche Telekom ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,40 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 29,76 Mrd. EUR im Vergleich zu 27,94 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 07.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 06.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Deutsche Telekom.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,96 EUR je Aktie in den Deutsche Telekom-Büchern.

Redaktion finanzen.net

