Deutsche Telekom Aktie News: Anleger schicken Deutsche Telekom am Montagnachmittag ins Plus
Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Deutsche Telekom-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 31,39 EUR nach oben.
Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 31,39 EUR zu. Bei 31,40 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,39 EUR. Zuletzt wechselten 859.695 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,91 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Telekom-Aktie. Am 31.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 25,61 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 18,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Deutsche Telekom-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,900 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,01 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 40,11 EUR.
Am 07.08.2025 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,54 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,42 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 28,67 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,39 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Am 13.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Deutsche Telekom dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Telekom ein EPS in Höhe von 1,95 EUR in den Büchern stehen haben wird.
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Datum
Rating
Analyst
|26.08.2025
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|12.08.2025
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|11.08.2025
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
Datum
Rating
Analyst
|26.08.2025
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|12.08.2025
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|11.08.2025
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
Datum
Rating
Analyst
|26.11.2024
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.11.2024
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.10.2024
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.10.2024
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.09.2024
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
Datum
Rating
Analyst
|30.03.2020
|Deutsche Telekom Underweight
|Barclays Capital
|18.03.2020
|Deutsche Telekom Underweight
|Barclays Capital
|04.03.2020
|Deutsche Telekom Underweight
|Barclays Capital
|20.02.2020
|Deutsche Telekom verkaufen
|Barclays Capital
|19.02.2020
|Deutsche Telekom Underperform
|Jefferies & Company Inc.
