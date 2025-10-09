Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Donnerstagvormittag freundlich

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Deutsche Telekom. Zuletzt konnte die Aktie von Deutsche Telekom zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 29,32 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 29,32 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf 29,53 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 29,46 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 252.338 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,91 EUR. 22,48 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 26,49 EUR fiel das Papier am 10.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 9,65 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Deutsche Telekom seine Aktionäre 2024 mit 0,900 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,00 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 40,11 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.

Deutsche Telekom ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,54 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Telekom einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 28,67 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Telekom einen Umsatz von 28,39 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Deutsche Telekom am 13.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,95 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

