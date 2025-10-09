DAX24.646 +0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.352 ±0,0%Top 10 Crypto16,80 -2,8%Nas23.043 +1,1%Bitcoin104.944 -1,1%Euro1,1616 -0,1%Öl66,43 +0,5%Gold4.030 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BMW 519000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T Diginex A40PU6 Siemens Energy ENER6Y Ottobock BCK222 D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit neuem Allzeithoch -- Asiens Börsen im Plus -- Fed-Protokoll deutet auf weitere Zinssenkungen hin -- Ottobock-Aktie vor IPO -- HSBC plant Milliardenübernahme -- BYD, Gerresheimer im Fokus
Top News
Immobilieninvestitionen leicht gemacht: Jetzt einsteigen und als Privatanleger profitieren! Immobilieninvestitionen leicht gemacht: Jetzt einsteigen und als Privatanleger profitieren!
Auf und Ab bei Aktien von RENK, Rheinmetall und HENSOLDT - Geopolitik & Co. im Blick Auf und Ab bei Aktien von RENK, Rheinmetall und HENSOLDT - Geopolitik & Co. im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktie im Fokus

Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Donnerstagvormittag freundlich

09.10.25 09:26 Uhr
Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Donnerstagvormittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Deutsche Telekom. Zuletzt konnte die Aktie von Deutsche Telekom zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 29,32 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
29,43 EUR 0,17 EUR 0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 29,32 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf 29,53 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 29,46 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 252.338 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,91 EUR. 22,48 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 26,49 EUR fiel das Papier am 10.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 9,65 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Deutsche Telekom seine Aktionäre 2024 mit 0,900 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,00 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 40,11 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.

Deutsche Telekom ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,54 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Telekom einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 28,67 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Telekom einen Umsatz von 28,39 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Deutsche Telekom am 13.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,95 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Analysten sehen für Deutsche Telekom-Aktie Luft nach oben

DAX 40-Titel Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deutsche Telekom von vor 3 Jahren verdient

Deutsche Telekom-Aktie steigt: ARD und ZDF zeigen mehr als die Hälfte der WM-Spiele 2026

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
23.09.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Deutsche Telekom BuyUBS AG
12.09.2025Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
04.09.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.08.2025Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
23.09.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Deutsche Telekom BuyUBS AG
12.09.2025Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
04.09.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.08.2025Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
26.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.09.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
18.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
04.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
20.02.2020Deutsche Telekom verkaufenBarclays Capital
19.02.2020Deutsche Telekom UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Telekom AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen