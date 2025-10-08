Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Deutsche Telekom im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 29,13 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für das Deutsche Telekom-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 29,13 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 29,27 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 29,16 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 155.993 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 03.03.2025 auf bis zu 35,91 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,27 Prozent hinzugewinnen. Am 09.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,41 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 10,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Deutsche Telekom seine Aktionäre 2024 mit 0,900 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,00 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 40,11 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Telekom am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 EUR gegenüber 0,42 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 28,67 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 28,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q3 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,95 EUR je Deutsche Telekom-Aktie belaufen.

