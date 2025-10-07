Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Nachmittag seitwärts

Deutsche Telekom im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 28,98 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 28,98 EUR. Bei 29,35 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 28,96 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,08 EUR. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.694.060 Stück gehandelt.

Am 03.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,91 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Telekom-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.10.2024 (26,28 EUR). Mit einem Kursverlust von 9,32 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,00 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Telekom-Aktie bei 40,11 EUR.

Am 07.08.2025 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,54 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 28,67 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 28,39 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Deutsche Telekom rechnen Experten am 05.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,95 EUR je Deutsche Telekom-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Analysten sehen für Deutsche Telekom-Aktie Luft nach oben

DAX 40-Papier Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Telekom-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Telekom-Aktie steigt: Moody's stuft Rating hoch